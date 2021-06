Dal set di Doc Nelle tue Mani 2 all’altare è stato un attimo ed ecco che Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati in gran segreto a Città della Pieve. Non è la prima volta che si parla di nozze per i due visto che loro stessi lo avevano annunciato a Verissimo ma poi il lockdown ha cambiato tutto, anche per loro, e sono iniziati gli slittamenti fino a quando, lo scorso marzo, proprio Cristina Marino si è mostrata insieme alla sua wedding planner in un video annunciando che presto avrebbe detto sì al padre di sua figlia Nina Speranza, Luca Argentero.

All’epoca però la data è rimasta ignota ma i preparativi erano molto avanti visto che la Marino nel video annunciava di essere pronta a decidere quali saranno i piatti del banchetto nuziale: “Oggi prova degustazione. Stiamo facendo un gran casino e io la sto esaurendo ma sono sicura che prima o poi riusciremo a scegliere almeno un piatto”.

I due hanno optato per una festa ‘d’amore semplicissima’ come nel loro stile all’insegna della privacy ma il silenzio intorno all’evento è stato così tanto che solo ieri pomeriggio la notizia è balzata agli onori della cronaca e il tutto con una foto dei neo sposi in sidecar in giro per Città della Pieve, la stessa che Luca Argentero pubblicizza nel suo ultimo post Instagram e dove abitano da tempo.

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati sabato pomeriggio a Città della Pieve al cospetto del sindaco Fausto Risini in Comune e dei testimoni, due amici. A confermare il fatidico sì ci ha pensato anche l sindaco Fausto Risini, che in un video postato sui social, ha anche parlato delle nozze come di «un evento importante, perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare, è ormai iscritto anche all’anagrafe ed è pievese a tutti gli effetti .. ha scelto di sposarsi qui e questo ci riempie di orgoglio: è stato bello per me poterlo portare a matrimonio insieme a Cristina e anche commovente perché ho visto il loro l’entusiasmo”.

Secondo i bene informati sembra che nella villa di Luca Argentero ci sia stato un aperitivo prima delle nozze, a quel punto gli sposi e i testimoni si sono recati in comune per il sì e al ritorno la coppia ha cenato con i parenti più stretti.