I Misteri di Murdoch 8 è in pausa su Giallo: il dramma investigativo in costume va in panchina per l’estate, prima di tornare in onda con la seconda parte di stagione.

La programmazione de I Misteri di Murdoch 8 era iniziata lo scorso 3 maggio su Giallo ed è proseguita con due episodi in prima visione in chiaro ogni lunedì in prima serata. L’ultimo appuntamento, quello del 31 maggio, ha visto in onda gli episodi 9 e 10, con un’inversione nell’ordine originale della stagione nella messa in onda canadese.

Con gli episodi Le Incurabili e Agenti Chiave, I Misteri di Murdoch 8 è andata in pausa estiva: la programmazione dei restanti episodi, per un totale di 18, ripartirà dal prossimo settembre, presumibilmente sempre nella collocazione di palinsesto del lunedì.

Come annunciato da Giallo, infatti, gli episodi de I Misteri di Murdoch 8 dello scorso 31 maggio sono stati gli ultimi per la stagione 2020/2021 e i restanti 8 saranno trasmessi nella prossima stagione televisiva.

I Misteri di Murdoch 8 non andrà più in onda, dunque, a partire da lunedì 7 giugno e fino a settembre. Al suo posto, il canale 38 del digitale terrestre trasmetterà in replica un altro classico della rete, ovvero il procedural inglese di ITV L’Ispettore Barnaby.

In sostituzione de I Misteri di Murdoch 8 per quest’estate, infatti, andrà in onda la stagione 15 de L’Ispettore Barnaby, già trasmessa in prima visione in chiaro da La7. La programmazione di Barnaby su Giallo ha raggiunto in prima visione la stagione 21, mentre la ventiduesima è ancora inedita in Italia. Tra le prime visioni già annunciate da Giallo per l’estate, invece, c’è la settima stagione de I Misteri di Brokenwood in onda con due episodi da domenica 13 giugno alle 21.10.