Ci saranno cambiamenti importanti per la fotocamera del Samsung Galaxy S22, tra cui un sistema di stabilizzazione del sensore di spostamento ed un modulo periscopico con zoom continuo (tutte novità di primo piano, che, siamo sicuri, gli esperti di fotografia apprezzeranno moltissimo). Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, ci si aspettava che il colosso di Seul potesse portare una fotocamera selfie sotto lo schermo, cosa che però sembra non arrivare con il Samsung Galaxy S22.

Il produttore asiatico ha deciso di non implementare il sistema di fotocamere sotto lo schermo con la prossima serie top di gamma in quanto non era soddisfatto della qualità dell’immagine, né della resa di produzione, ritenuta troppo bassa per equipaggiare milioni di unità. Probabile che la fotocamera sotto il display debutterà con la serie Note nella seconda parte del 2022 (la gamma dovrebbe essere ripresa dopo la sospensione di quest’anno). Possibile che il sistema venga già impiegato sul prossimo dispositivo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3, in quanto la presenza di altre fotocamere per selfie sarebbe agli utenti la possibilità di sperimentare con la dovuta tranquillità quella sotto il display, che potrebbe non avere la qualità che il colosso di Seul vorrebbe.

Il Samsung Galaxy S22 presenterà una fotocamera principale più grande (probabilmente con il marchio Olympus), un sistema di stabilizzazione del sensore di spostamento ed una fotocamera periscopica con zoom continuo per dettagli nitidi a tutti i livelli di zoom. Possibile che il device prenda le mosse dal processore Exynos 2200 (Snapdragon 895 di Qualcomm in alcuni mercati selezionati, tra cui, però, no dovrebbe rientrare quello europeo), basato sull’architettura v9 di ARM e sulla grafica AMD. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.