Tra i nuovi format originali che entreranno presto in produzione in Spagna c’è la nuova serie Netflix Intimidad, un political drama che è attualmente in fase di riprese.

La nuova serie Netflix, annunciata tra gli originali spagnoli dello streamer per la prossima stagione, è un dramma creato da Verónica Fernández, già autrice per Netflix del narcodramma Hache, e Laura Sarmiento, già dietro la creazione de La Zona, disponibile in Italia su Amazon Prime Video.

Prodotta da Txintxua, la nuova serie Netflix Intimidad sarà diretta da Jorge Torregrossa, Ben Gutteridge, Marta Font e Koldo Almandoz e avrà un cast quasi tutto al femminile composto da volti molto noti al pubblico spagnolo ma anche internazionale.

La storia alla base della trama della nuova serie Netflix Intimidad è quella di un politico che viene messo alla berlina dall’opinione pubblica quando un suo video che lo ritrae in atti sessualmente espliciti finisce per diventare pubblico. Saranno diverse donne ad occuparsi del caso, chiamate ad esaminare la linea sottile che separa la vita pubblica e quella privata quando si tratta di un esponente politico e delle sue responsabilità di fronte all’elettorato.

Nel cast della nuova serie Netflix Intimidad figura Itziar Ituño, la Raquel Murillo (Lisbona) de La Casa di Carta e protagonista di Alardea. Al suo fianco Verónica Echegui (già in Lasciati Andare, film italiano diretto da Francesco Amato con Toni Servillo), la vincitrice del premio Goya 2021 alla migliore attrice protagonista per Ane Patricia López Arnaiz, già protagonista della serie La Peste, Emma Suárez (protagonista di Julieta, diretto da Pedro Almodóvar, e di decine di film in quarant’anni di carriera) e Ana Wagener (vista di recente in Contrattempo, thriller di Oriol Paulo).

La nuova serie Netflix è appena entrata in produzione: le riprese sono iniziate a fine maggio e proseguiranno per diversi mesi. Il debutto di Intimidad non avverrà prima del 2022 nel catalogo della piattaforma.