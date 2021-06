Ci sono artisti che non hanno pubblicato nessun album (se non nel lontano 2010), eppure sono strepitosi. Questo è il caso di Brigida Cacciatore. Me l’ha fatta scoprire Grazia Di Michele, che l’ha conosciuta quando faceva la tutor ad Amici. L’avevo invitata in collegamento il 20 aprile durante We Have a Dream e mi ha conquistato per la sua follia creativa e per come cambiava immediatamente, diventando un’altra persona, quando dalla giocosa pazzia della conversazione, si immergeva in un suo brano.

Così l’ho invitata al Premiato Circo Volante del Barone Rosso e la sensazione è stata ancora più forte. Goditi la sua partecipazione integrale nel mio programma, ma soprattutto l’esibizione live, accompagnata al piano da Luca Pitteri, che l’ha conosciuta quando insegnava ad Amici.

Questa la biografia sintetica che Brigida mi ha scritto.

Brigida Cacciatore, nasce a Palermo l’11 settembre 1983. Comincia i suoi studi di pianoforte e violino a 10 anni presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo diventando poi voce solista del Coro delle Voci Bianche. Nel 1994 partecipa a “Bravo Bravissimo” su canale 5 con Mike Bongiorno. Nel 1995 1° posto di “Re per 1 Notte Bambini “condotto da Gigi Sabani su Italia 1.Nel 1997 prima classificata premio città di Caltanissetta. Nel 2000/01 finali all’“Accademia della Canzone” di Sanremo. Nel 2003 partecipazione nel film “Miracolo a Palermo” con Maria Grazia Cucinotta, regia di Beppe Cino. Nel 2005 “Amici” di Maria De Filippi. Dal 2007 corista e solista del VGE del M° Luca Pitteri e partecipa a trasmissioni tv come “Ti lascio una canzone”, “Zelig” e “Io Canto” su canale 5. Nel 2010 esce il suo primo album Brigida. Nel 2018 seconda classificata al festival della canzone d’autore Discanto. Sempre nel 2018 Dal 21 Settembre nelle radio italiane “Da quando tu non ci sei più” ( I miss my baby like a fool ), il nuovo singolo della cantautrice siciliana Brigida (FLAI RECORDS STUDIO). Dal 2019 giudice di All Together Now Italia su canale 5 con Michelle Hunziker