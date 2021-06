Antonia Thomas lascia The Good Doctor e quindi la domanda adesso è d’obbligo: cosa succederà nel finale della quarta stagione? I fan non possono far altro che tenere il fiato sospeso perché la notizia che arriva dagli Usa ha travolto in un attimo il futuro della serie già confermata per una quinta stagione e che, quindi, dovrà fare a meno di Claire Browne. L’amata dottoressa non è riuscita a mettere insieme più di una gioia in questi anni, dalle violenza subite alle dipendenze, dagli errori con i pazienti alla morte del dottor Melendez, perché quindi farla uscire di scena così presto?

Secondo quanto riporta Deadline Antonia Thomas lascia The Good Doctor dopo quattro stagioni. Il medical drama della ABC darà l’addio a Thomas come personaggio regolare della serie proprio nel finale della quarta stagione in onda oggi negli Usa.

Proprio in un’intervista rilasciata a Deadline, l’amata Claire Browne ha parlato della sua decisione di lasciare la serie prima della fine del suo contratto e non solo perché sta cercando di “esplorare diverse opportunità creative” ma anche per via della mole di lavoro che la attendere. L’attore ha anche indicato che le piacerebbe riprendere il suo ruolo di guest star in futuro, ma siamo sicuri che andrà proprio così questa sera?

Ecco il promo del finale di The Good Doctor 4:

Nelle ultime due stagioni, Claire ha attraversato molte sofferenze prima sua madre violenta è tornata nella sua vita poi lei è morta in un incidente di guida in stato di ebrezza. Nella premiere della quarta stagione, Claire è rimasta devastata quando Melendez (Nicholas Gonzalez) è morto poco dopo che si erano professato amore. In queste ultime puntate Claire ha avuto modo di riallacciare il rapporto con il padre, ma cosa ne sarà di lei in questo rocambolesco finale?