Per tutti gli appassionati di smartwatch e del marchio Honor, se siete interessati all’acquisto di un wearable allora non dovete farvi scappare oggi, 7 giugno, la nuova Honor Band 6 in super offerta su Amazon. Potrete trovarla in sconto al prezzo speciale ,ed al minimo storico, di 39,99 euro, anziché 59,00 euro di listino. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche dell’orologio intelligente di Shenzhen.

La nuova Honor Band 6, che ha ricevuto anche il premio come ‘Best of CES 2021’, è dotata di un display ampio AMOLED colorato da 1,47 pollici (148% in più di area di visualizzazione per garantire una migliore esperienza di lettura), di cinghie in gomma siliconica per un comfort che dura per l’intera giornata e di un comodo pulsante laterale collocato a destra. Il dispositivo include funzionalità di gestione della salute ed esperienza utente di vita intelligente come cardiofrequenzimetro, rilevatore per il ciclo mestruale, opzione per il monitoraggio del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), funzioni di tracciamento delle attività sportive e la possibilità di ricevere chiamate e notifiche.

La durata della batteria del fitness-tracker Honor Band 6 è di 14 giorni di utilizzo tipico, e fino a 10 giorni di utilizzo intenso. Con soli 10 minuti di ricarica rapida sono garantiti 3 giorni di utilizzo, mentre per una carica completa occorrono 80 minuti. Il device offre 10 modalità di allenamento, tra cui corsa, camminata, ciclismo all’aperto e al chiuso, nuoto, ellittica, vogatore e allenamento libero. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 5 ATM. Insomma, se siete interessati all’acquisto di Honor Band 6, vi basta andare su Amazon e trovarlo al prezzo speciale di 39,99 euro. Il wearable è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce. Se siete abbonati al servizio Prime, la consegna gratis è prevista in 1 giorno e senza costi aggiuntivi.