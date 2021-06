Alberto Tarallo asfalta Rosalinda Cannavò a Non è l’Arena. Se nei mesi scorsi il produttore della Ares aveva rotto il silenzio per chiarie che Lucifero non era lui e che le accuse, velate, dell’ex Adua del Vesco fossero infondate, questa volta i toni cambiano e Alberto Tarallo, nuovamente ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, torna a smentire tutte le accuse andando oltre e facendo delle insinuazioni abbastanza chiare sull’attrice.

Il produttore fa infuriare i fan dell’attrice parlando dell’affetto che ha legato lui e Teodosio Losito a Rosalinda Cannavò rea di averli traditi nel peggiore dei modi forse guidata da altri ed “entrata in un gioco più grande di lei” senza nemmeno accorgersi del male che ha fatto a lui e al suo compagno morto suicida che si “sta rivoltando nella tomba”.

Con le lacrime agli occhi e la voce spesso rotta dalla commozione, Alberto Tarallo racconta di quando lui e il suo compagno hanno invitato per la prima volta Rosalinda Cannavò a Zagarolo e a quel punto hanno conosciuto la sua storia problematica e anche i dettagli di uno stupro che non è però quello raccontato al Grande Fratello Vip 2020:

“Nella casa ha parlato di un familiare ma noi sapevamo una cosa diversa. Ci disse che era stata invitata da un amico di scuola. Non l’ha raccontato solo a me, ma ad altra gente e lì c’era anche il padre. Io e Teo abbiamo pianto quando abbiamo saputo, le abbiamo voluto subito bene”

Alberto Tarallo poi prova anche a scavare nel suo rapporto con quella che era all’epoca Adua del Vesco lasciando intendere che ci fosse una sorta di ossessione da parte sua nei suoi confronti tanto da raccontare di un sogno ma anche di una serie di messaggi e di lettere in cui lei affermava di volergli bene e di volergli stare vicino anche dopo la morte di Teo. Approfittando del fatto che l’attrice è stata spesso accusata di nascondere e mentire, Tarallo ha voluto far capire che anche in questo caso ci sono molte incongruenze.

Poi rivela: “Tutti mi dicono che devo distruggerla, ma io non riesco ad odiarla. Le ho voluto troppo bene per farle questo. La verità è che io ho delle idee molto precise… Non so cosa è successo quando si è allontanata da Zagarolo… Più che sospetti io ho delle certezze, con dei fatti veri. Mi auguro che lei parli e racconti la verità. C’è qualcuno dietro. Questa è una sporca storia di soldi, una sporca storia, e forse dietro c’è una setta, ma non eravamo certamente noi”.