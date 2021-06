Dopo quasi un anno di silenzio, tornano in onda Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 con i nuovi episodi delle rispettive stagioni. Stasera, 7 giugno, si riparte con l’appuntamento serale, ogni lunedì su Rai2.

Hawaii Five-0 10 si era interrotto il 20 settembre 2020 con il settimo episodio della decima e ultima stagione; NCIS New Orleans 6 era andato in pausa lo scorso dicembre, dopo la messa in onda dell’ottavo episodio della stagione 6.

Andiamo quindi alle anticipazioni di stasera per entrambe le serie crime.

Si parte con l’episodio 10×08 di Hawaii Five-0 dal titolo L’uomo misterioso, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un uomo uccide due paramedici ed il pilota dell’elicottero che l’ha soccorso nella giungla. Nel frattempo, Grover è alle prese con la “nipote” Siobhan, detta Bonnie, arrivata da Chicago.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 6×09 di NCIS New Orleans intitolato L’altro colpevole. Quando la sua difesa presenta un testimone con un alibi, Pride si rende conto che Barrett continua a sfuggirgli perché ha la certezza di riuscire sempre a cavarsela.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano lunedì 14 giugno con due nuovi episodio. Nel 10×09 di Hawaii Five-0, dal titolo Ringraziamento con delitto, è il giorno del Ringraziamento e mentre Junior e Tani rintracciano il ladro che ha derubato la casa dei genitori di lui, la Five-O indaga sull’omicidio di un amato filantropo e sul furto del suo prezioso albero di koa. Inoltre, Danny va a vivere con McGarret. Nell’episodio 6×10 di NCIS New Orleans, intitolato Occhio per occhio, Pride viene tagliato fuori dalla squadra e messo in un angolo dopo le indagini su Eddie Barrett. Come sempre la tenacia di Pride prevale e continuando le indagini scopre un complotto dannoso per tutti.

L’appuntamento di Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 è per stasera a partire dalle 21:20 su Rai2.