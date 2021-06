The Rookie 3 e Bull 5 salutano momentaneamente il pubblico di Rai2. Stasera, domenica 6 giugno, andranno in onda gli ultimi appuntamenti di entrambe le serie tv, che torneranno in prima serata prossimamente (forse in autunno?).

Si parte dall’episodio 3×08 di The Rookie dal titolo Cattivo sangue, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’agente Nolan, l’agente Harper e il detective Lopez sono assegnati al rapimento del figlio di un giudice del tribunale penale che ha una lunga lista di nemici che potrebbero essere coinvolti.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

A seguire, due appuntamenti con Bull. Nell’episodio 5×07 intitolato Capro espiatorio, Bull e Benny difendono una donna in un caso federale in cui suo marito è accusato di terrorismo domestico. Benny deve affrontare una difficile decisione che potrebbe cambiargli la carriera. La serata si conclude con l’episodio 5×08 dal titolo Una vita per la vita. Bull e Benny difendono un uomo accusato di aver rubato la sua stessa ricerca scientifica.

Nel cast di Bull 5, Michael Weatherly nel ruolo del Dottor Jason Bull; Freddy Rodríguez è Benny Colón; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chunk Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danny James; MacKenzie Meehan interpreta Taylor Rentzel; e Yara Martinez nella parte di Isabella “Izzy” Colón.

The Rookie 3 e Bull 5 si prendono una lunga pausa e lasciano il posto alla nuova stagione della serie comedy thriller britannica Delitti in Paradiso, al via da domenica 13 giugno. Entrambe le serie torneranno in onda prossimamente con la seconda metà delle rispettive stagioni.

Al momento, l’ultimo appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 è a partire da stasera, dalle 21:05 su Rai2.