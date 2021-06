Dallo scorso 2 giugno l’interesse intorno ad Harmony OS è naturalmente aumentato a seguito della presentazione della soluzione software alternativa ad Android. Il rilascio della versione stabile del sistema operativo è partita in Cina, in particolar modo sui Huawei Mate 40, P40, Mate 30 e MatePad Pro. Per la diffusione globale ci sarà ancora da aspettare un po’ ma, nel frattempo, è pure possibile effettuare il download proprio dello stile Harmony e iniziare a goderne.

Download del tema di Harmony OS

Chiunque sia in possesso di uno smartphone Huawei può provare Harmony OS (almeno il suo tema) con un paio di semplici mosse. Il link diretto per scaricare la nuova esperienza è esattamente questo. Per usare l’OS si potrà anche partire link compresso in formato Zip (in quest’ultimo caso bisognerà procedere, prima dell’installazione, alla sua estrazione).

Quali sono i passaggi con i quali procedere all’installazione di Harmony OS? Eccoli di seguito elencati:

individuare il file scaricato sul tuo telefono con il nome “Aquamarine” (tramite File Manager > Download);

copiare questo file e incollarlo nel percorso File Manager > Telefono > Huawei > Temi;

A questo punto, dopo l’installazione per la vera e propria applicazione, bisognerà applicarlo. Anche questa operazione prenderà poco tempo:

apri l’app Tema;

Scegliere la scheda “Io” nell’angolo in basso a destra;

toccare il tema “Acquamarina”;

premere il pulsante “Applica”.

Oltre alla guida testuale per il download e l’installazione del tema Harmony OS sul proprio dispositivo, al termine di questo articolo, è presente un video con le istruzioni esatte per procedere alla stessa operazione su uno smartphone Huawei. La soluzione alternativa ad Android non tarderà di certo ad arrivare nelle prossime settimane per un gran numero di modelli. Chi deciderà di fare il grande passo e abbandonare l?S di Google non dovrà fare altro che eseguire un semplice aggiornamento, non dissimile da quelli già effettuati in passato in tante occasioni.