Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha incantato tutti nell’ultima partita amichevole pre-Europeo 2021 contro la Repubblica Ceca, segnando e sfornando un assist e giocate da vero numero 10. Lo scugnizzo partenopeo rappresenta una delle certezze degli azzurri del CT Mancini, ma, se la Nazionale italiana è considerata una sicurezza, il suo futuro nel Napoli è, invece, in forte bilico. Il numero 24 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022: fino ad oggi, c’è stato solo un silenzio assordante tra le parti ed il rinnovo che tarda sempre più ad arrivare.

Stando alle ultime notizie riportate nell’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe un’ampia distanza tra Insigne ed il Napoli per quanto concerne la situazione sul rinnovo contrattuale. Come già citato sopra, il capitano azzurro ha solamente un altro anno di contratto. Il club partenopeo del presidente Aurelio De Laurentiis gli avrebbe offerto un rinnovo di 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione, ovvero un milione in meno rispetto all’ingaggio attuale, ma Lorenzo ne chiede uno in più. Al massimo accetterebbe il rinnovo mantenendo l’ingaggio che percepisce adesso, con la possibilità di gestire autonomamente la parte sui diritti d’immagine, che però rappresenta un muro insuperabile. Ad ogni modo, la distanza è considerata ancora incommensurabile.

Raggiunti i 30 anni (compiuti lo scorso venerdì), Lorenzo Insigne dovrà prendere una difficile decisione: se proseguire a vita la sua permanenza come capitano e bandiera del Napoli, oppure abbandonare la nave azzurra e salirne su una di colori diversi per una nuova esperienza. Sempre secondo il Corriere dello Sport, qualora il numero 10 della Nazionale dovesse lasciare la sua città, oltre a qualche leggero interessamento di Tottenham ed Inter, l’unica papabile soluzione resta quella di seguire l’ex tecnico Gattuso alla Fiorentina. Ma difficilmente un’idea del genere potrà essere accettata da ‘Lorenzinho’: dunque, non ci resta che aspettare il termine dell’Europeo per capire bene il futuro dell’attaccante di Frattamaggiore.