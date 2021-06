La figlia di Harry e Meghan è venuta alla luce il 4 giugno e si chiama Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Il secondogenito di Carlo e l’attrice americana, duchi di Sussex, hanno annunciato la nascita della loro bambina due giorni dopo il lieto evento, con un comunicato ufficiale: “È con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, annunciano al mondo di aver dato il benvenuto alla loro figlia“, si legge nel messaggio di un portavoce della coppia.

La figlia di Harry e Meghan, secondogenita dopo il piccolo Archie di 2 anni, è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 del mattino in California, al Cottage Hospital di Santa Barbara, e pesa tre chili. Madre e figlia stanno bene e sono già rientrate a casa.

Lo stesso messaggio che annuncia la nascita della figlia di Harry e Meghan spiega che la bimba si chiama Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor in onore sia della nonna, la regina Elisabetta II, che della madre di Harry, la compianta Diana Spencer. La scelta di Lilibeth è infatti relativa al soprannome con cui la Regina Elizabeth viene chiamata famiglia dai suoi cari, spesso abbreviato nel diminutivo Lili. Il nome Diana, poi, era ampiamente atteso come omaggio della coppia alla Principessa del Popolo, l’amatissima madre di Harry e principessa del Galles scomparsa prematuramente nel 1997 a Parigi. Harry non ha mai fatto mistero del legame simbiotico con sua madre e del forte affetto che lo lega a sua nonna, nonostante la recente rottura con la Famiglia Reale con l’addio al Regno Unito e al ruolo di membri senior.

Il nome della figlia di Harry e Meghan è dunque un doppio omaggio alle donne della sua vita e probabilmente anche un tentativo di ricucire i rapporti con la famiglia dopo il clamore mediatico suscitato dall’intervista della coppia rilasciata a Oprah Winfrey, che tra accuse di razzismo verso il primogenito Archie e di insensibilità per la salute mentale di Meghan aveva scavato una distanza apparentemente incolmabile tra Harry e i Windsor.

The Duke and Duchess of Sussex announce the birth of their daughter: Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor… named after both her grandmother and great-grandmother. Full statement: pic.twitter.com/DwgBFwLsxq — Max Foster (@MaxFosterCNN) June 6, 2021

All’annuncio della nascita della figlia di Harry e Meghan ha fatto seguito il tweet di congratulazioni del premier inglese Boris Johnson. Non sono ancora arrivate, invece, le congratulazioni della Famiglia Reale per l’arrivo di Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.