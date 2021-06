Love Is in The Air torna in onda da domani, lunedì 7 giugno, per tenere compagnia tutta la settimana al pubblico di Canale5 con nuovi colpi di scena e un altro siparietto di Eda costretta a tutto per via di Selin. Ma cosa succederà nelle puntate in onda fino all’11 giugno? L’Art Life è in difficoltà visto che l’albergo di cui sta curando il progetto rischia di non potersi fregiare della denominazione di albergo ecologico ma è proprio la nostra protagonista ad avere un’ottima idea per salvare tutto, ma cosa?

Eda propone a tutti di circondare e riempire la struttura di piante e alberi e quando il progetto viene presentato al signor Fikret tutto va come previsto anche se a complicare le cose ci ha pensato anche Ayfer, la zia di Eda, pronta ad invitare Serkan a casa sua. Arrivato per restare solo pochi minuti, proprio lui ne approfitterà per annunciare che il giorno dopo ci sarà la festa del fidanzamento tra lui e Eda.

Eda e Serkan fidanzati in Love Is in The Air?

La festa di “fidanzamento contrattuale” fra Eda e Serkan si svolge a fatica fra varie difficoltà ma mentre lei viene umiliata e dileggiata da Aydan e altri invitati, a causa della sua presunta inferiore estrazione socio-culturale; lui soffia un importante lavoro a Kaan. Selin a sua volta si accorge che fra i due sta nascendo qualcosa, riuscirà ad impedirlo?

Eda è convinta di essersi effettivamente legata a un robot senza sentimenti ma quando i due rimangono da soli, lui si rivela più dolce di quanto lei si aspettasse. Eppure, di nuovo, le sue convinzioni vengono stravolte la mattina seguente quando il suo finto fidanzato la tratta con acredine. Nel frattempo, Aydan viene a sapere da Selin che Eda e Serkan hanno deciso di andare a convivere e così prova a convincerlo a desistere dal suo proposito.

Nelle ultime puntate della settimana in Love Is in the Air, Aydan viene a sapere che Eda ha portato via alcuni scatoloni da casa di Serkan e pensa che la ragazza stia facendo posto per le sue cose e che voglia trasferirsi a casa del figlio. Selin telefona al suo ex e gli dice che devono parlare. Melek, Ceren, e Figen beccano i due insieme e si convincono che il loro sia un appuntamento galante e così lo riferiscono a Eda che inscena un siparietto con Serkan per far vedere alle amiche che fra di loro è tutto a posto.