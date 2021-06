Domani 7 giugno è il grande giorno dell’uscita iOS 15, almeno nella sua prima versione developer beta, ossia quella destinata agli sviluppatori. Nel corso delle scorse settimane non sono state molte le anticipazioni trapelate intorno alle principali funzioni della versione del sistema operativo successivo ad iOS 14. Per fortuna un ultimo report pubblicato da Bloomberg ci viene in soccorso con una serie di dettagli interessanti proprio alla vigilia della WWDC 2021.

La privacy prima di tutto

Potremo definirlo il mantra di Apple degli ultimi tempi, la privacy degli utenti viene prima di tutto. Anche il nuovo aggiornamento iOS 15 sembra intenzionato a mettere al centro la sicurezza dei dati. Ad esempio, un nuovo pannello di controllo dovrebbe subito chiarire quali app utilizzano le informazioni personali dei clienti. Sono previsti anche diversi tipi di notifica abbinate a diverse modalità di utilizzo (mentre si dorme, si lavora, si guida) che dunque assumeranno aspetti diversi in base alle necessità.

Risposte rapide e multitasking

Fin dal momento dell’uscita iOS 15, dovrebbe essere chiaro come Apple abbia lavorato al multitasking, in particolar modo sull’iPad per favorire l’utilizzo dello strumento professionale. Sempre per l”iPad si parla di una nuova schermata iniziale e della possibilità di posizione i widget ovunque si voglia. Ancora, molte delle notifiche di iOS dovrebbero essere state ridisegnate per rendere più semplici e immediate le risposte rapide in numerosi contesti. Per finire, non mancherebbero neanche particolari novità per le interfacce tvOS e WatchOS.

Come seguire l’uscita iOS 15

Nella giornata di domani, al keynote di apertura della WWDC 2021 Apple ci sarà tutto lo spazio necessario per la presentazione del nuovo sistema operativo. Al momento in cui probabilmente lo stesso Tim Cook prenderà la parola in un nuovo evento (di certo non live) saranno le ore 19 italiane. Il lancio potrà essere visionato in streaming in questa sezione dedicata del sito Apple, ma anche attraverso l’app Apple TV, l’app Apple Developer e il canale della piattaforma YouTube proprietario del brand.