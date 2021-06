Zayn Malik, aggredito verbalmente da un disturbatore fuori da un locale, stava per reagire con la forza. È quanto riporta TMZ con un video esclusivo in cui vediamo l’ex One Direction affrontare a torso nudo un ragazzo che inveisce contro di lui.

Zayn Malik si trovava fuori dall’Amsterdam Billiards Club con alcuni amici. La compagna Gigi Hadid non era con lui. Mentre Zayn fumava una sigaretta un gruppo di ragazzi, come riferiscono TMZ e Page Six ripresi dall’Independent, usciva dal vicino locale Little Sister Lounge. Uno di questi avrebbe cominciati a provocare l’ex One Direction. Secondo altre fonti, invece, avrebbe chiesto all’artista di scattare una foto.

La formula dubitativa è d’obbligo in quanto il video esclusivo pubblicato da TMZ inizia quando l’alterco si è già acceso. Chi era presente riferisce che lo sconosciuto avrebbe puntato Malik con insulti omofobi – TMZ parla di una parola che comincia per f, che ci fa pensare a fa**ot che in italiano si traduce con fr**io – scatenando la reazione della voce di Stand Still.

I presenti riferiscono che lo scontro fisico è stato solamente sfiorato in quanto Zayn Malik ha preferito allontanarsi prima che le cose degenerassero. Page Six ha raccolto la testimonianza del proprietario dell’Amsterdam Billiards Club che ha riferito che l’ex One Direction è un assiduo frequentatore del locale e la sua presenza non ha mai causato problemi. Si suppone, tuttavia, che tutto sia nato a seguito della richiesta di una foto.

I tabloid statunitensi hanno provato a contattare lo staff dell’artista e per il momento non è possibile avere risposte. Si cerca di capire, inoltre, il motivo per cui l’artista si fosse tolto la maglietta. Zayn Malik, aggredito verbalmente con insulti omofobi, per il momento non ha rilasciato dichiarazioni sui social nonostante le pressioni dei quotidiani internazionali, per questo non è ancora possibile ricostruire le dinamiche della vicenda.