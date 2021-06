Del Samsung Galaxy S21 FE di recente è stato detto potrà prendere il posto del Samsung Galaxy Note 20, presenteando eventualmente il supporto alla SPen (nel senso che funzionerà con la penna capacitiva, pur non presnetando all’interno del corpo alcun alloggio specifico, proprio come nel caso del Samsung Galaxy S21 Ultra). Adesso, come riportato da ‘SamMobile‘, se ne sta parlando in merito ad alcune immagini render pubblicate da Evan Blass, che ci mostrano il Samsung Galaxy S21 FE in quelle che dovrebbero essere le sue forme e colori.

La somiglianza con i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus è lampante, anche se il retro del Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe presentare una finitura in plastica opaca, con disponibilità nelle nuance cromatiche Black, White, Lilac Purple e Olive Green. Per il resto, il device includerà uno schermo AMOLED Infinity-O da 6.4 pollici e risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed essere alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm. Il telefono integrerà 6/8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno. Android 11 con One UI 3.1 per la parte software, con conferma del lettore di impronte digitali in-display e della certificazione IP68 contro polvere e liquidi.

Le dimensioni saranno pari a 155,7 x 74,5 x 7,9mm (9,3mm in corrispondenza del comparto fotografico posteriore), mentre la batteria avrà una capacità da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W (ricarica wireless Qi a 15W). La fotocamera posteriore sarà tripla: sensore principale da 12MP con OIS, secondario ultra-grandangolare da 12MP (apertura f/2.2), teleobiettivo e supporto 8K a 30fps o 4K a 60fps. La fotocamera frontale è singola, da 32MP. Il device potrebbe essere lanciato il prossimo 19 agosto a margine dell’evento l’FE Unpacked. Potreste essere in qualche modo interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.