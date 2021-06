L’anomalia della mancata ricezione dell’SMS per l’open Day Pfizer di scena in questo sabato 5 giugno ma anche domani 6 giugno sta mandando letteralmente in confusione un gran numero di cittadini prenotati per la loro prima dose di vaccino nel capoluogo partenopeo. La comunicazione da parte dell’azienda sanitaria locale ASL Napoli 1 ha lasciato decisamente a desiderare nelle ultime ore, non agevolando per nulla chi attende il suo turno nelle prossime ore.

La denuncia di quanto sta succedendo è venuta alla luce soprattutto grazie all’operato del giornalista Ciro Pellegrino di Fanpage. A chi si era prenotato per l’open Day delle prossime ore, proprio l’ASL Napoli 1 aveva confermato che per l’appuntamento con la somministrazione del vaccino non sarebbe bastata la ricezione della mail di conferma sulla propria casella elettronica. A questa doveva seguire anche un SMS dedicato: peccato che quest’ultimo non sia arrivato su un gran numero di telefoni di cittadini interessati che ora non sanno come comportarsi per l’incontro fissato nelle prossime ore.

Il colpo di scena è giunto nel corso della tarda serata di ieri. Come testimoniato anche da alcuni feedback social proprio dell’ASL Napoli 1, chi non ha ricevuto l’SMS per l’open day Pfizer a Napoli odierno o di domani non deve preoccuparsi. Per la comunicazione basterò la mail di conferma ricevuta in posta. Una comunicazione di certo opposta alla prima che tuttavia è giunta abbastanza in ritardo. Il rischio è che non tutti leggano la nuova comunicazione e dunque non si rechino all’appuntamento presso gli hub vaccinali come invece necessario.

La mancata ricezione dell’SMS per l’open day Pfizer può essere spiegata con qualche evidente disguido tecnico per la gran mole di persone che hanno aderito alla campagna. L’infrastruttura tecnologica della piattaforma Soresa sulla quale si prenotava un proprio appuntamento non è stata evidentemente all’altezza delle richieste degli utenti finali puretroppo rimasti a secco del messaggio.