Dopo una settimana dall’uscita dell’attesissima reunion di Friends su HBO Max e in diversi Paesi del mondo, trapelano anche alcuni dettagli su scene tagliate dallo speciale, che in un’ora e quaranta minuti non è riuscito a includere tutto quanto registrato durante il ritorno di attori e produttori sul set originale della serie (qui la nostra recensione).

Come ciascun episodio di ogni stagione in tutte le serie, anche la reunion di Friends ha subito dei tagli: in particolare, un aneddoto raccontato da Matt LeBlanc su una scena tra Joey, Ross e Rachel non è andato in onda, ma ha comunque iniziato a circolare in rete.

LeBlanc lo ha raccontato durante la parte talk della reunion di Friends, condotta da James Corden: l’attore ha ricordato l’episodio 9 della stagione 6, in cui una sbadatissima Rachel prova a realizzare la zuppa inglese per il Ringraziamento ma, saltando una pagina del ricettario incollata alla precedente, finisce per mescolare ingredienti dolci e salati creando un pasticcio di creme e carne (ovviamente non commestibile). In quella scena Ross e Joey avrebbero dovuto sacrificarsi e mangiarlo, per non deluderla, ma David Schwimmer non riusciva a finire il suo piatto, così LeBlanc si è offerto di prendere anche la sua parte. Non si era accorto, però, che il collega aveva sputato parte del dolce nello stesso piatto e lo ha scoperto solo a fine stagione, quando sono stati trasmessi i bloopers (gli errori durante le riprese) nel bel mezzo della festa di fine produzione.

Alla fine del suo racconto durante la reunion di Friends, LeBlanc ha tirato fuori un piatto simile a quello visto nell’episodio, spingendo la Aniston a provarlo, visto che il suo personaggio lo aveva preparato ma mai assaggiato.

Un altro aneddoto che non ha trovato spazio nella versione finale della reunion di Friends è stato raccontato dal produttore Kevin S. Bright: secondo US Weekly, ha rivelato che i titoli di testa originali col celebre ballo nella fontana dovevano essere molto diversi. Inizialmente, infatti, erano state girate alcune scene nella caffetteria mentre il gruppo di amici giocava a carte, ma l’idea non è piaciuta alla rete, che l’ha completamente bocciata. Alla fine si è cercata un’alternativa che fosse economica e girata all’interno degli studi stessi della Warner Bros, come ha raccontato il co-creatore David Crane: “Avevamo bisogno di un posto non troppo lontano, dove poter girare la sequenza dopo aver fatto una prova. Non poteva costare molto in termini di produzione“. Di qui l’idea della fontana.

Durante la reunion di Friends, a questo proposito, Bright ha anche rivelato che mentre girava il balletto nella fontana, con riprese durate ben 4 ore, il cast non stava nemmeno ballando la sigla ufficiale I’ll Be There For You dei The Rembrandts, ma un’altra canzone, sebbene il labiale di Jennifer Aniston possa suggerire che stia cantando proprio quella: “Non avevamo ancora registrato la sigla. Abbiamo riprodotto qualcosa su cui ballare, era qualcosa di funky, me lo ricordo. La cosa interessante è che nella sequenza dei titoli sembra che Jennifer stia sincronizzando le labbra su I’ll Be There For You. Invece sta sincronizzando le labbra con qualche altra canzone che non ricorderemo mai adesso“.

Sulla sigla si è espressa anche la co-creatrice Marta Kauffman, che durante la reunion di Friends ha anche ricordato quanto facesse freddo la sera in cui è stata girata: “La fontana era fredda, e sono stati così bravi a buttarsi lì dentro“. Il ricordo di quella notte, in effetti, non è dei migliori per il cast: anche Courteney Cox, parlando della reunion, aveva anticipato di aver parlato con gli altri di questo momento non proprio esaltante delle riprese nell’acqua fredda della fontana. Il risultato però è stato eccellente e ancora oggi la sigla di Friends è una delle più iconiche di tutti i tempi.