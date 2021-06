Per i seguaci più accaniti della serie arriva l’attrazione de La Casa di Carta, un’esperienza immersiva che sarà presto disponibile in molte città tra cui, per cominciare, New York, Miami e Città del Messico. Un’iniziativa di marketing che è destinata a toccare anche l’Europa la prossima estate, con installazioni a Parigi, Londra e successivamente anche Roma.

L’attrazione de La Casa di Carta sarà uno dei tanti strumenti con cui Netflix promuoverà l’uscita della quinta ed ultima stagione della serie cult di Alex Pina, diventata un fenomeno internazionale dall’arrivo sulla piattaforma nel 2017: quest’anno la serie spagnola saluterà il pubblico con un ultimo atto diviso in due parti, rilasciate rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre.

Netflix ha già aperto una lista di prenotazioni per visitare l’attrazione de La Casa di Carta la prossima estate, nelle prime città in cui sarà disponibile, ovvero Parigi, Londra, New York, Città del Messico e Miami, mentre altre tappe sono previste a Los Angeles, San Paolo, Singapore e ovviamente nella Madrid in cui è ambientata la serie. Non mancherà Roma nell’elenco delle città in cui l’installazione permetterà di vivere un’esperienza a tema Money Heist (questo il titolo internazionale della serie, nda), con gli spettatori chiamati a calarsi nei panni dei protagonisti, ad interagire con gli attori e rivivere momenti clou della serie grazie ad effetti visivi. Secondo quanto riporta Variety, ogni città sperimenterà una versione leggermente diversa dell’esperienza, che sarà adattata a ogni luogo. La sede specifica sarà annunciata solo poco prima dell’inizio dell’evento.

L’iniziativa globale di portare un’attrazione de La Casa di Carta in diverse città sarà probabilmente legata anche alla presenza di alcuni volti del cast impegnati nella promozione: la terza stagione, ad esempio, fu presentata a Milano con un’anteprima in piazza degli Affari a cui furono invitati diversi interpreti della serie.

Greg Lombardo, responsabile del settore “esperienze” di Netflix, ha presentato l’attrazione de La Casa di Carta come un modo per riconnettere tutti i fan della serie in giro per il mondo in vista del gran finale.