Come sta Michele Merlo? L’artista è stato colpito da un’emorragia cerebrale nelle scorse ore. A darne notizia gli amici sui social, che hanno twittato per lui e condiviso la sua canzone Tutto Per Me. Tra i tanti anche Federico Rossi del duo Benji e Fede.

Oggi sono “tutti per lui” i messaggi sui social e i numerosi pensieri condivisi da fan e amici.

La famiglia comunica oggi che il cantante è “ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.

Non si hanno ancora aggiornamenti sulle condizioni di salute di Michele Merlo, noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi con lo pseudonimo di Mike Bird. Diversi i cambiamenti nel nome d’arte: dopo il programma, infatti, Michele Merlo si è fatto chiamare per un breve periodo di tempo Cinemaboy per poi abbandonare ogni pseudonimo e tornare al suo nome e cognome all’anagrafe presentandosi come Michele Merlo.

Su Instagram, solo qualche giorno fa, aveva lamentato dolori alla testa per un mal di testa incessante, che non gli dava pace.