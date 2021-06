Lucifer 6 inizierà con una gravidanza? Stando ad alcune ipotesi dei fan, Chloe Decker potrebbe essere incinta. È davvero possibile ciò?

Attenzione: SPOILER sul finale della quinta stagione

Nell’ultimo episodio, Chloe combatte fianco a fianco di Lucifer nella battaglia contro Michael e il suo esercito di angeli. Durante lo scontro, la detective viene colpita a morte al ventre, morendo tra le braccia del suo amato diavolo. Per salvarla, Lucifer rischia la sua stessa vita volando in Paradiso, dove le dona l’anello dell’immortalità di Lilith. In questo modo, Chloe può tornare sulla Terra. Sacrificandosi per riportarla in vita, Lucifer dimostra di essere un degno successore di suo padre, quindi il nuovo Dio.

I co-showrunners avevano già parlato di come il nuovo “impiego” di Lucifer influenzerà la sua relazione con la detective Decker, che potrebbe passare al livello successivo. Tuttavia, molti fan sui social hanno iniziato a ipotizzare che la morte di Chloe altro non possa che aver generato qualcos’altro – dopotutto, è non è stata uccisa con metodi mortali, ma Michael l’ha pugnalata con un bastone di legno forgiato dall’Albero della Vita. Forse non avremo una gravidanza, ma assisteremo a un cambiamento in Chloe? Diventerà una creatura celestiale?

Chloe getting stabbed in the womb by the Tree of Life is very VERY interesting to me 👀 #Spoilers#Lucifer #LuciferSeason5B pic.twitter.com/T8BajdXIMh — speak of the devil's girlfriend 💍 (@Lucifan84) May 29, 2021

I fan avevano già ipotizzato l’arrivo di un baby Deckerstar nell’ultima stagione. Infatti, dal set della serie, erano trapelate alcune foto in cui l’attrice Lauren German sembrava mostrare un pancione. Forse l’idea di un bambino è ancora troppo prematura e decisamente folle, ma con uno show fantasy come Lucifer, tutto è possibile.

Per cinque stagioni, il protagonista interpretato da Tom Ellis ha avuto a che fare con un rapporto complicato con suo padre. Solo in questa seconda metà di stagione, è riuscito a far pace con se stesso e con Dio, che è andato in pensione, lasciando ai suoi figli il compito di scegliere un successore.

Lucifer 6 non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe essere rilasciata su Netflix nel corso del 2022.