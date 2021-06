C’è ancora una novità WhastApp che riguarda i messaggi vocali, per la gioia di chi utilizza moltissimo i contenuti audio del servizio di messaggistica. Dopo la funzione di velocizzazione dei messaggi nelle modalità 1,5x e 2x, gli sviluppatori stanno lavorando ad una ulteriore feature pure tanto interessante e destinata a fare la differenza. L’ultima beta Android 2.21.12.7 ne riporta una traccia evidente che non lascia spazio a dubbi. Si tratta della possibilità di riascoltare quanto appena registrato prima del suo invio.

Non è una novità WhatsApp da sottovalutare perché molto utile. Nel recente passato aveva fatto la sua comparsa per prima nel programma beta per iPhone. Ora la stessa implementazione giunge sui dispositivi Android, naturalmente quelli iscritti alla fase di test del servizio attraverso il Play Store. Il nuovo passo in avanti la dice lunga sulla volontà di procedere anche in questa direzione, sembra pure nel breve tempo.

L’immagine di apertura articolo è stata resa disponibile dal leaker WABetaInfo e mostra appunto la nuova schermata relativa ai messaggi vocali. In pratica, fino a questo momento, durante la registrazione di un audio era comunque possibile annullare il suo invio nel caso ci si rendesse conto di qualche errore in corso d’opera, semplicemente andando sul classico simbolo del cestino. Ora, nella scheda, appare un nuovo simbolo ossia un quadrato nero che consentirebbe di mettere in pausa proprio la registrazione e dunque riascoltarla prima dell’invio.

L’ultima novità WhatsApp per i messaggi vocali è probabilmente nella sua fase avanzata di sviluppo. Per la sua implementazione definitiva nella versione finale di WhatsApp sia per Android che per iPhone dovremmo attendere ancora qualche settimana, seguendo la consueta tabella di marcia dei lavori per gli esperti del servizio. L’implementazione tornerà di certo utile a molti, evitando errori di ogni tipo in numerose occasioni, soprattutto nel caso si utilizzi lo strumento anche per lavoro.