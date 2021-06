Dimenticate l’insopportabile e arrivista Leonardo Notte di 1992, 1993 e 1994, perché adesso Stefano Accorsi sarà il Bryan Cranston italiano, il protagonista di Vostro Onore, remake italiano di Your Honor a sua volta rifacimento della serie israeliana Kvodo. La Rai continua a confermare la sua voglia di internazionalità e qualità e così mette in campo Stefano Accorsi che tornerà così alla serialità generalista dopo la sua avventura in Sky e dopo anni dalla sua performance ne Il Clan dei Camorristi, correva l’anno 2013.

Le riprese di Vostro Onore sono iniziate il 26 maggio scorso e proseguiranno fino a settembre, nel cast, che si dividerà tra Roma e Milano, secondo quanto riporta Cinemotore, ci sarà anche Remo Girone, che dovrebbe interpretare un Procuratore Capo di Milano. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla produzione se non che Alessandro Canale sarà alla regia e che la messa in onda potrebbe essere collocata in inverno proprio su Rai1.

Ma qual è la trama di Vostro Onore? Naturalmente sarà quella, almeno a grandi linee (lo speriamo), di Your Honor, la serie tv che in America ha visto proprio Bryan Cranston protagonista nei panni di Michael Desiato, giudice integerrimo di New Orleans, sempre pronto a mettere insieme testimonianze e prove prima di emettere la sua sentenza. Non sappiamo ancora quale sarà il suo nome italiano ma sappiamo bene che nella serie dovrebbe esserci anche il figlio tra i protagonisti.

Proprio lui, che nella versione americana si chiama Adam, finisce nei guai quando in un incidente automobilistico investe e lascia morire un giovane che è figlio del più pericoloso boss criminale della città. A quel punto è proprio Desiato che dovrà fare di tutto per proteggere il figlio cercando di tenere il boss ed i suoi uomini lontano da lui andando contro tutti i suoi stessi princìpi.

Prima ancora di vederlo come protagonista in Vostro Onore, Stefano Accorsi sarà su Amazon in Celebrety Hunted 2.