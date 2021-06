Dal 4 giugno ogni venerdì arriva The Strain su Rai4, con le quattro stagioni dell’apocalittica serie fanta-horror in onda in prima visione in seconda serata.

La saga di The Strain su Rai4, ideata e prodotta da Guillermo Del Toro e Chuck Hogan, prende spunto dalla loro trilogia di romanzi scritta a quattro mani Nocturna (La Progenie, La Caduta, Notte Eterna) e racconta la storia di una terrificante epidemia che travolge New York, trasformandone repentinamente gli abitanti in mostruose creature assetate di sangue. L’ambientazione apocalittica si mescola al genere thriller “virale” in questa serie che attinge anche alla mitologia e al fantasy: il realismo del racconto metropolitano sposa il gusto visionario di Del Toro collegando la tradizione vampiresca con la quasi profetica previsione di uno stato di emergenza sanitaria.

La trama di The Strain su Rai4 parte da un incidente all’aeroporto di New York JFK, quando un aereo di linea atterra a luci spente e senza permesso, portando in città centinaia di cadaveri e quattro sopravvissuti. Sul caso sono chiamati ad investigare l’epidemiologo Ephraim Goodweather e la sua squadra di esperti: ad attirare la loro attenzione sono delle ferite sospette su corpi delle vittime, ma il mistero si infittisce quando le salme iniziano a scomparire dall’obitorio. Contemporaneamente in città, sempre più persone denunciano di aver subito aggressioni da parte di esseri mostruosi. Quando una serie di omicidi inizia a terrorizzare gli abitanti di New York, Ephraim capisce che c’è un collegamento tra le morti e i cadaveri atterrati in aereo. Ma soprattutto che un’antica minaccia rischia di radere al suolo la Grande Mela.

The Strain su Rai4 porta in tv l’idea originale di Guillermo Del Toro, nata nel 2006 da un soggetto originale per una serie tv e progressivamente trasformatasi in romanzo grazie alla collaborazione con l’acclamato scrittore Chuck Hogan, autore dei best seller Lo Stallo e Il Principe dei Ladri. Dalla loro partnership è nato poi l’adattamento televisivo della trilogia, entrato in produzione dopo la pubblicazione del terzo romanzo della saga. Il regista premio Oscar per La Forma dell’Acqua ha scritto e diretto alcuni degli episodi e ha assunto la direzione creativa dell’intera serie per garantirne la fedeltà all’opera letteraria di partenza.

Nel cast di The Strain su Rai4 figurano Corey Stoll (già in Ant-Man e House of Cards) nel ruolo del protagonista, David Bradley, Kevin Durand, Jonathan Hyde, Richard Sammel, Natalie Brown e Miguel Gomez. Tra le guest star anche la vincitrice del premio Oscar Regina King e la action-woman Rhona Mitra, protagonista di Underworld: La ribellione dei Lycans e Doomsday.









Foto: Frank Ockenfels/FX

La programmazione di The Strain su Rai4 al via dal 4 giugno alle 23.05 con i primi due episodi, prevede tutte le quattro stagioni della serie, in prima visione in chiaro.