Ci sono alcuni aggiornamenti interessanti da prendere in esame in queste ore, a proposito delle tempistiche per la convocazione di colo che hanno effettuato la prenotazione vaccino Covid. Il discorso qui si focalizza sulla Campania, a maggior ragione dopo le indicazioni arrivate nei giorni scorsi prima che fossero aperte le iscrizioni per gli under 40, ma in realtà ci sono anche altre regioni potenzialmente interessate. Vedere per credere il caso della Lombardia e di altre aree dove c’è stata una buona risposta da questa fascia di età.

Quando arriva la convocazione dopo prenotazione vaccino Covid in Campania

Lecito che, dopo tanto penare per portare a termine l’operazione nella notte tra mercoledì e giovedì, in tanti si stiano chiedendo quando arriverà la convocazione relativa alla prenotazione vaccino Covid in Campania. La premessa doverosa dalla quale partire è che al momento una data o una fascia temporale precisa non esista. Tutto dipende sia dalle scorte disponibili dei quattro vaccini al momento approvati in Italia, sia dal modo in cui le singole ASL territoriali riusciranno a gestire la situazione. Senza questi presupposti, è impossibile contestualizzare il discorso.

A dirla tutta, le parole del governatore De Luca non promettevano nulla di buono nei giorni scorsi, parlando di un chiaro obiettivo. Il Presidente della Regione Campania, infatti, aveva dichiarato di voler vaccinare quantomeno con prima dose i residenti dei capoluoghi che hanno effettuato la prenotazione vaccino Covid in questi giorni. Tuttavia, mi sono pervenute segnalazioni da parte di persone in provincia che sono state immediatamente convocate dopo aver completato la procedura mercoledì sera.

Si ritorna, dunque, al discorso precedente, con un approccio flessibile e variabile a seconda dell’ASL di riferimento. La cosa importante, al momento, è aver ricevuto il messaggio email che conferma la prenotazione vaccino Covid in Campania. Per la convocazione, la speranza è che buona parte delle persone ricevano un feedback entro una settimana.