Il Samsung Galaxy Note 9 si è aggiunto alla lista dei dispositivi del colosso di Seul ad aver ricevuto la patch di sicurezza di giugno 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, il rilascio è iniziato la scorsa settimana a partire dal Galaxy Z Flip 5G, ed a seguire sui Samsung Galaxy S20, S21, Z Flip, A50, A8 (2018), A71 e A52 5G. L’upgrade, per il Samsung Galaxy Note 9, è partito dalla Germania tramite il pacchetto N960FXXS8FUE5. Il produttore asiatico non ha ancora dettagliato le modifiche apportate per correggere le ultime vulnerabilità, ma è facile pensare che l’aggiornamento migliori anche la stabilità e le prestazioni del dispositivo.

Chi abita in Germania o possegga, per qualche motivo, il Samsung Galaxy Note 9 importato dal mercato tedesco, può provare a scaricare l’upgrade con le patch di sicurezza di giugno 2021 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘. Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy Note 9 nella seconda parte del 2018 con Android 8.1 Oreo, ed il dispositivo è, quindi, passato ad Android 9 a gennaio 2019, arrivando ad agguantare Android 10 a gennaio 2020. Il device riceve costantemente upgrade di sicurezza mensili, ma potrebbe non aggiornarsi mai ad Android 11.

Ad ogni modo, meglio non proiettarsi troppo nel futuro e vivere nel presente, soprattutto quando si parla di un dispositivo che ha quasi raggiunto i suoi tre anni di età, e che comunque continua a ricevere un trattamento di tutto rispetto da parte del produttore asiatico. Ricordate che l’installazione non cancellerà i dati presenti a bordo (anche se effettuare un backup è sempre buona cosa), e che potrete procedere solo nel caso in cui la batteria abbia una percentuale di carica residua superiore al 50%. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.