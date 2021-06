Occorre fare molta attenzione in questi minuti ai potenziali problemi Alice Mail, che tra le altre cose posso confermarvi in prima persona dopo aver effettuato dei test pochi minuti fa. Una situazione che ricorda molto quella vissuta di recente, stando anche al nostro approfondimento arrivato a fine maggio. Dunque, stiamo vivendo un momento abbastanza particolare con il client di posta elettronica di TIM, anche se al momento non sono chiare le motivazioni che stanno generando situazioni di questo tipo.

Indicazioni sui problemi Alice Mail del 4 giugno durare login e accesso

Quali sono le informazioni al momento disponibili a proposito dei problemi Alice Mail riscontrati oggi 4 giugno con login e accesso? Non riscontro ancora comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica, considerando il fatto che alcuni utenti hanno già provato a richiedere delucidazioni a TIM. Posso soltanto confermarvi che il sistema tenda a non accettare le credenziali degli utenti, pur avendole inserite chiaramente nel modo giusto.

Solitamente, va detto, disservizi di questo tipo non si trascinando a lungo, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione. A maggior ragione, se pensiamo che manchino feedback da parte dell’assistenza. Detto questo, l’elemento centrale di questo approfondimento consiste nel fatto che, qualora abbiate fatto i conti con problemi Alice Mail oggi 4 giugno in fase di login e accesso, sappiate che non siete gli unici. Sperando che il tutto possa essere gestito nel giro di pochi minuti.

Inutile dire che tutti siete invitati a commentare l’articolo qui di seguito, in modo da individuare eventuali dettagli extra a proposito dei problemi Alice Mail. A prescindere che li abbiate riscontrati durante l’accesso ed il login o in altri momento. Come stanno andando le cose da alcuni minuti a questa parte?