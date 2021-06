Occorre fare molta chiarezza in queste ore, a proposito della possibile rimozione di un account WhatsApp. Già, perché se da un lato è vero che l’app si appresta ad accogliere una lunga serie di aggiornamenti interessanti, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, allo stesso tempo non bisogna dimenticare alcune norme che potrebbero costringere il pubblico a creare un nuovo profilo. Nello specifico, ci sono almeno due circostanze che dobbiamo analizzare con grande attenzione in questa fase.

Quando può avvenire la rimozione di un account WhatsApp

Grazie al recente approfondimento di WABetaInfo, come sempre fonte autorevole quando parliamo della popolare app di messaggistica, oggi 4 giugno è possibile individuare almeno due casi in cui si potrebbe verificare la rimozione di un account WhatsApp. Il primo viene definito dall’esperto come quello di lunga inattività. In questo caso, infatti, WhatsApp cancellerà sicuramente il proprio account WhatsApp dopo 120 giorni di inattività, con tutto quelle che ne consegue. In una situazione del genere, lo stesso utente dovrà creare nuovamente l’account utilizzando il numero di telefono, mentre tutte le tue informazioni risulteranno rimosse dai server di WhatsApp.

Il secondo caso, invece, ci parla di breve inattività. Cosa vuol dire? WhatsApp può eliminare un account WhatsApp dopo 45 giorni di mancato utilizzo. Tuttavia, se non si usa WhatsApp per 45 giorni e poi si accede ai server prima del 120esimo giorno, utilizzando lo stesso dispositivo, WhatsApp a quel punto non eliminerà l’account. Se si accede a WhatsApp da un altro dispositivo dopo il 45esimo giorno, allora l’account verrà immediatamente eliminato.

La decisione è stata presa per mantenere ai massimi livelli gli standard di privacy e sicurezza per gli account WhatsApp. Se WhatsApp rileva un’installazione su un dispositivo diverso dopo 45 giorni di inattività, potrebbe significare che un altro utente ora disponga di quel numero di telefono.