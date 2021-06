Ci sono un po’ di lamentele in giro, per quanto riguarda la tenuta del Samsung Galaxy S9 dopo aver installato l’aggiornamento di maggio di cui vi abbiamo parlato di recente sul nostro magazine. Una questione se vogliamo fisiologica e non necessariamente legata all’ultimo pacchetto software, visto che non parliamo certo di un device di ultimo grido, ma allo stesso tempo da monitorare con grande attenzione. Anche perché parliamo di un modello che ancora oggi risulta molto diffuso nel nostro Paese.

I problemi più diffusi per il Samsung Galaxy S9 dopo l’aggiornamento di maggio

Provando a fare il punto della situazione, in questo particolare momento storico i problemi più frequenti relativi al Samsung Galaxy S9 investono la fotocamera e le app. Nel primo caso, ad esempio, alcuni utenti fanno presente che da un po’ di tempo a questa parte si faccia molta fatica con la messa a fuoco. Inutile dire che questo stia penalizzando non poco la qualità degli scatti finali, sperando che qualche patch extra possa in parte migliorare la situazione nel corso delle prossime settimane.

L’altro problema che appare abbastanza diffuso per chi si ritrova un Samsung Galaxy S9 pare riguardare i tempi di apertura delle app. Da capire, anche in questo caso, se ci sia un legame oggettivo con il recente aggiornamento di maggio, oppure se l’anomalia parta da più lontano. Resta il fatto che da un po’ di tempo il device appaia meno reattivo in questo specifico contesto. Nei forum ufficiali, almeno per ora, non si registra una replica ufficiale da parte dell’assistenza utile per fare chiarezza.

Insomma, occorre tenere gli occhi aperti in questa fase con il Samsung Galaxy S9, nel caso in cui abbiate installato il recente aggiornamento di maggio. A voi funziona tutto alla grande, o avete individuato anomalie in linea con quanto vi ho riportato oggi 4 giugno? Fateci sapere con un commento qui di seguito.