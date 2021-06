Sono stati annunciati i concerti di Sangiovanni nel 2022. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni si esibirà in concerto per alcuni appuntamenti con i fan attesi nel mese di gennaio.

La tournée di Sangiovanni partirà l’8 gennaio dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) per un doppio concerto. A seguire, il 12 e il 14 gennaio Sangiovanni sarà all’Alcatraz di Milano.

Il 19 e il 20 gennaio sarà la volta dei concerti alla Tuscany Hall di Firenze e il 22 gennaio Sangiovanni si esibirà al PalaPartenope di Napoli. Il 26 e il 27 gennaio 2022, sono attesi due concerti di Sangiovanni all’Atlantico Live di Roma.

Vincitore in carica del talent show Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni annuncia le date del tour Mondo Sangio Live Tour 2022, 9 concerti al momento attesi da nord a sud della penisola per la sua prima prova con il palco dei club.

Sangiovanni presenterà i brani contenuti nel suo album d’esordio, alcuni dei quali già ascoltati nel serale di Amici di Maria De Filippi. Non mancheranno in scaletta successi come Lady, Malibù e Tutta La Notte, unitamente agli altri brani contenuti nel suo ep d’esordio.

I biglietti per i concerti di Sangiovanni sono già disponibili in prevendita su TicketOne ai prezzi che seguono. Oltre ai biglietti di posto semplice, sono disponibili anche pacchetti gold e platinum.

I concerti di Sangiovanni nel 2022

8 e 9 gennaio: Torino, Venaria Reale, Teatro Concordia

12 e 14 gennaio: Milano, Alcatraz

19 e 20 gennaio: Firenze, Tuscany Hall

22 gennaio: Napoli, Palapartenope

26 e 27 gennaio: Roma, Atlantico Live

I prezzi dei biglietti

Torino:

Posto Unico: 30,00 euro

Platinum Package: 99,00 euro

Gold Package: 69,00 euro

Milano:

Posto Unico: 30,00 euro

Platinum Package: 99,00 euro

Gold Package: 69,00 euro

Firenze:

Posto Unico in Piedi: 30,00 euro

Gradinata Numerata: 49,00 euro

Platinum Package: 99,00 euro

Gold Package: 69,00 euro

Napoli:

Tribuna Numerata: 40,00 euro

Posto Unico: 30,00 euro

Platinum Package: 99,00 euro

Gold Package: 69,00 euro

Roma:

Posto Unico: 30,00 euro

Platinum Package: 99,00 euro

Gold Package: 69,00 euro