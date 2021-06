In vista della prossima stagione di Serie A, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis non dovrebbe intervenire sul mercato in maniera forzata. Per il nuovo tecnico Luciano Spalletti la rosa sarebbe già al completo ed andrebbe solamente perfezionata in determinati reparti, con alcuni giocatori che dovrebbero essere sostituti, qualora la loro partenza dovesse essere confermata. Parliamo di Fabian Ruiz (per il centrocampo) e Kalidou Koulibaly (per la difesa). Certamente, i possibili addii dipenderanno molto dal tipo di interessamento e dalle offerte che il club partenopeo riceverà.

Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, alcuni vuoti nella rosa del Napoli andrebbero colmati. Ad esempio, secondo un’analisi fatta dal quotidiano sportivo, la dirigenza dovrebbe intervenire sulla fascia sinistra: tra i diversi nomi era segnato quello di Wijndal dell’AZ, ma, a causa della mancata qualificazione in Champions League, la scelta è virata su Reinildo Mandava, in forza al Lille. Per il reparto difensivo, con la possibile partenza di ‘K2’, la carta Marcos Senesi del Feyenoord sarebbe in lizza per affiancare uno tra Manolas-Rrahmani-Luperto. Quanto al centrocampo, tra Elmas, Fabian, Demme e Lobotka, potrebbe essere inserita come prima scelta Rodrigo De Paul dell’Udinese.

Per quanto concerne la fascia destra, invece, Di Lorenzo avrebbe, eventualmente, come compagno di corsia D’Ambrosio dell’Inter, qualora Hysaj (fortemente voluto da Gattuso alla Fiorentina) e Malcuit (per lui ci sarebbero offerte interessanti dalla Francia) dovessero partire. Tornando al centrocampo, ci sarebbe anche l’opportunità di far arrivare alle pendici del Vesuvio Toma Basic del Bordeaux. Infine, il Napoli dovrebbe perfezionare l’attacco (già completo e forte così com’è) con un uomo di fascia che sostituirebbe capitan Lorenzo Insigne: tra i vari nomi torna interessante quello di Jeremie Boga del Sassuolo. Insomma, adesso è ancora presto per definire le mosse di calciomercato estivo, soprattutto perché il prossimo 11 giugno inizieranno gli Europei 2020, e quindi bisognerà attendere.