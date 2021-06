Perché i Maneskin cambiano manager? L’annuncio della separazione dall’attuale management, Latarma, ovvero Marta Donà, ha fatto il giro della penisola e non si parla d’altro.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest, per i Maneskin si chiude un cerchio bellissimo, ricco di traguardi e successi raggiunti con il supporto della manager che adesso hanno deciso di sostituire.

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui”, scrive Marta Donà sui social oggi pomeriggio, comunicando l’addio ai Maneskin.

“Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”, le sue parole in un post commosso che non lascia dubbi: la decisione è stata presa dal gruppo e non da lei.

I Maneskin hanno dunque deciso di separarsi dall’attuale management.

Perché i Maneskin cambiano manager? La domanda che non ha ancora trovato una risposta è questa. Dopo quattro anni in continuo crescendo, dopo un 2021 particolarmente roseo per la band guidata da Damiano, quando sono passate solo poche settimane dal trionfo all’Eurovision Song Contest, perché i Maneskin cambiano manager?

Forse per un progetto dal più ampio respiro, legato all’estero. Dopo il grande – ed inaspettato – successo raggiunto in diversi Paesi del mondo con il brano Zitti E Buoni, forse nel futuro del gruppo c’è un percorso fuori dai confini nazionali. Per affrontarlo al meglio, hanno deciso presumibilmente di affidarsi ad un’altra agenzia di management, che possa seguirli anche nel percorso discografico fuori dai confini nazionali.

Sul fronte musicale, a Marta Donà resta il management di Marco Mengoni, uno degli artisti italiani più apprezzati.

I Maneskin, intanto, non hanno commentato l’addio alla manager ma sono già tornati in studio per altri progetti, non ancora rivelati. Forse per brani in lingua?