Emma Marrone all’Arena di Verona il 6 e il 7 giugno per due concerti che hanno il sapore del ritorno alla normalità. Dopo lo stop alle attività, anche musicali, a causa della pandemia covid-19, si torna ai concerti.

Il primo appuntamento in programma a Verona è quello con il tributo de Il Volo al Maestro Ennio Morricone in programma per sabato 5 giugno. A seguire, sono in programma due concerti di Emma Marrone il 6 e il 7 giugno.

Per far fronte ai biglietti venduti, nel momento in cui l’Arena di Verona è disponibile solo a capienza ridotta, il concerto atteso per quest’anno è stato sdoppiato e i fan suddivisi in due date diverse. Emma all’Arena di Verona si esibirà domenica 6 e lunedì 7 giugno per due concerti la cui scaletta è particolarmente corposa.

Parliamo di 25 brani, di cui alcuni medley. L’apertura con una intro seguita da Con Le Nuvole e i suoi brani più famosi. Quattro i medley in programma durante gli spettacoli, per raccogliere i suoi brani più noti in versione ridotta.

A chiudere il concerto di Emma all’Arena di Verona è la canzone Fortuna, da cui l’intero tour prende il nome. Due gli ospiti in programma all’Arena di Verona: Loredana Bertè ed Alessandra Amoroso.

La scaletta di Emma all’Arena di Verona: