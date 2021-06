Nuove ombre, è proprio il caso di dirlo, sul social network TikTok e la sua propensione ad avere delle policy sul trattamento dei dati niente affatto definite e certe nel tempo. Gli ultimi dubbi nascono dal fatto che, la nuova informativa del servizio andata online solo due giorni fa ovvero mercoledì 2 giugno, include l’autorizzazione al trattamento dei dati bioemetrici degli utenti. Quanti, magari, non si sono ancora accorti delle nuove condizioni?

A mettere in luce per primi la sgradita novità relativa a TikTok appunto è stato il sito di settore TechCrunch. Proprio nell’informativa sulla privacy più recente di TikTok, in una nuova sezione intitolata “Informazioni su immagini e audio” e ancora nella scheda specifica “Informazioni che raccogliamo automaticamente”. ecco che appare ora il riferimento alla possibilità che il social network cinese utilizzi i dati biometrici degli utenti registrati per qualche motivo. Parliamo del volto ma anche alla voce degli iscritti.

Per quale motivo TikTok provvederebbe alla raccolta dei dati biometrici? Sempre nell’informativa già citata si nomina l’utilizzo di effetti video speciali, alla moderazione dei contenuti, alla classificazione demografica, ai contenuti e ai consigli sugli annunci. Quest’ultimo aspetto promozionale per impostare campagne ADV potrebbe essere il motore reale della collezione di informazioni ma non è chiaro esattamente come i dati poi vengano effettivamente utilizzati. Tanto più non è neppure fatto presente se lo specifico utilizzo sia già partito, potrebbe partire a breve o addirittura sia già stato messo in atto.

Ai dubbi sollevati in queste ore lo stesso social TikTok dovrebbe porre rimedio chiarendo la sua esatta politica di trattamento dei dati. I dati biometrici sono estremamente sensibili ed è assolutamente necessario che chiunque ne faccia un uso corretto e soprattutto molto moderato. Per il momento lo staff del servizio non ha rilasciato dichiarazioni in proposito.