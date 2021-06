NCIS 18 non va in onda su Rai2 dal 4 giugno 2021: la programmazione della storica serie tv di CBS al venerdì sera in prima visione si è interrotta per la tradizionale pausa estiva e non riprenderà prima della fine dell’estate.

NCIS 18 non va in onda su Rai2 per i prossimi mesi, ma ciò non vuol dire che non tornerà sugli schermi della seconda rete: la diciottesima stagione in prima tv in chiaro ripartirà infatti con la seconda parte a settembre, nonostante la notizia che Mediaset ha acquistato da ViacomCBS buona parte della library delle tre serie NCIS (il format madre NCIS – Unità anticrimine più gli spin-off NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans). L’accordo siglato da Mediaset non vale infatti per le stagioni in prima tv in chiaro, che restano appannaggio della Rai e nello specifico di Rai2.

NCIS 18 non va in onda su Rai2 solo nel periodo estivo, ma tornerà a partire dall’episodio 9 ogni venerdì da settembre, probabilmente con due episodi a sera. La programmazione si è interrotta il 28 maggio con l’episodio d’addio a Jack Sloane, l’ultima apparizione di Maria Bello nella serie dopo la scadenza del suo contratto: il personaggio è rimasto in Afghanistan dopo aver portato a termine una missione molto delicata con Gibbs.

Dal 4 giugno NCIS 18 non va in onda su Rai2 e la programmazione della serie viene sostituita da un film (il thriller Quel Bambino Non Sarà Mai Tuo). Da lunedì 7 giugno parte invece la messa in onda dei nuovi episodi della sesta stagione di NCIS: New Orleans, a partire dal sesto: si tratta di una prima visione in chiaro, prevista alle 22:10 su Rai2 dopo la seconda parte della decima e ultima stagione di Hawaii Five-0. L’appuntamento con la dodicesima stagione di NCIS: Los Angeles, invece, è fissato a partire dal 29 agosto, sempre su Rai2 in prima serata dalle 21.10.