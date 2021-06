Marco Rossetti in Doc Nelle tue Mani 2. Dopo il successo ottenuto in Buongiorno Mamma, e non solo, l’attore ha preso posto nel cast della fortunata serie con Luca Argentero che presto vedremo nuovamente su Rai1, molto probabilmente dal prossimo inverno. Al momento non si conoscono ancora i dettagli sul suo ruolo ma sembra proprio che anche lui sarà un medico e già in molti sognano un triangolo amoroso, ma con chi?

Le bocche di tutti sono cucitissime e dal set di Doc Nelle tue Mani 2 continuano ad arrivare solo selfie, video divertenti e risate, sintomo che sul set si respira un’aria tranquilla e rilassata ma, secondo gli ultimi rumors, non sarà così quando gli attori saranno davanti alla macchina da presa.

Doc Nelle tue Mani non potrà far finta che la pandemia e il Covid non esistano e sembra che per alcune puntate, molto probabilmente quelle iniziali, ne sentiremo parlare. Secondo quanto riporta il settimanale NuovoTv, uno dei protagonisti della fiction di Rai1 uscirà di scena proprio forse per via del virus:“Uno dei personaggi principali morirà probabilmente a causa del Covid-19”. Ma a chi potrebbe toccare questa sera?

Gli attori principali sembrano tutti sul set e, soprattutto, vivi e vegeti, mentre ancora non abbiamo notizie certe sul destino di Gianmarco Saurino e del suo dottor Lazzarini che abbiamo lasciato in crisi e pronto a ritrovare se stesso nel finale della prima stagione dopo una serie di colpi di scena. Chi ha seguito i primi episodi sa bene che abbiamo lasciato Andrea Fanti proprio stretto in un abbraccio con Lazzarini, rivale in amore, che alla fine ha rivelato la verità su Sardoni mettendo a rischio la sua carriera.

Sarà proprio Lazzarini una delle incognite di Doc Nele tue Mani 2, il personaggio tornerà in corsia oppure per lui non ci sarà spazio dopo quello che è successo? Sarà lui a morire per via del Covid?