Il colosso di Cupertino ha reso note diverse modifiche analizzate per rendere migliore la privacy di AirTag, ossia il piccolo tracker Bluetooth con cui si può utilizzare la funzione ‘Dov’è’ del proprio iPhone per ritrovare gli oggetti smarriti o che siamo soliti perdere. Nelle ultime ore, Apple ha rilasciato un aggiornamento firmware di AirTag, che si potrà installare in modo automatico nell’istante in cui il dispositivo si troverà nelle vicinanze dell’iPhone con cui è collegato. Una volta eseguito ciò, Apple AirTag emanerà un suono dal momento in cui il proprietario (in maniera inconsapevole) si allontanerà dall’oggetto entro un tempo stimato tra le 8 e le 24 ore.

Inoltre, Apple si è messa anche a lavoro su una nuova app rivolta agli utenti Android in grado di avvertirli circa il possibile movimento di un oggetto AirTag. Tale applicazione sarà in grado di rilevare gli ulteriori accessori che sono stati resi idonei al servizio di localizzazione della società californiana. Secondo le recenti informazioni rese note dal team della mela morsicata, questa app dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2021. C’è da dire che con tale app gli utenti Android non potranno configurare un Apple AirTag: nello specifico, l’app sarebbe solamente in grado di avvisarli qualora uno dei piccoli tracker dovesse spostarsi con loro, in modo tale da impedire che vengano tracciati, a loro insaputa, da altri utenti.

Il nuovo update rilasciato dal colosso di Cupertino è giunto in seguito alle apprensioni insorte in USA circa le conseguenze sulla privacy e sullo stalking di Apple AirTag, che prima dell'aggiornamento poteva essere utilizzato in maniera molto semplice e libera per tracciare senza permesso le persone dotate di tracker.