A quanto pare Netflix ha già deciso che Virgin River 4 ci sarà: a poche ore dall’annuncio del debutto della terza stagione, previsto per la prossima estate, i piani dello streamer per il fortunato dramma sentimentale basato sui romanzi di Robyn Carr sembrano estendersi nel lungo periodo.

D’altronde non stupisce che Netflix voglia puntare su Virgin River 4 continuando l’adattamento della fortunata saga di libri rosa: questa serie dai costi di produzione contenuti e dal seguito di pubblico particolarmente sorprendente (negli Stati Uniti, secondo le rilevazioni di Nielsen, nel corso del 2020 ha superato in minuti visualizzati anche l’acclamata quarta stagione di The Crown) si è rivelata un investimento decisamente proficuo per lo streamer, ormai sempre più in cerca di format che possano attirare un pubblico generalista. Ci si aggiunga anche che la serie di romanzi best-seller potenzialmente adattabili per la tv comprende ben 20 titoli, ecco che Netflix potrebbe aver trovato un progetto di lunga serialità su cui investire nei prossimi anni.

Inoltre un accenno a Virgin River 4 era arrivato anche dalla showrunner della serie Sue Tenney: nei mesi scorsi la capo-sceneggiatrice ha dichiarato a TvLine che il mistero al centro della terza stagione (ovvero chi ha sparato a Jack nel suo bar nel finale della seconda) rappresenta una svolta drammatica potenzialmente in grado di aprire la strada anche a “diverse stagioni” successive.

Netflix non ha ancora confermato ufficialmente di aver rinnovato Virgin River 4, ma secondo il portale ProductionWeekly.com, che tiene conto del produzioni audiovisive cinematografiche e televisive in corso, sembra che la serie sia già stata confermata per un’altra stagione e che, ancor prima della première della terza stagione, inizierà la produzione della quarta.

Secondo lo stesso report, le riprese di Virgin River 4 dovrebbero continuare fino all’autunno inoltrato e terminare entro novembre 2021, di conseguenza la quarta stagione uscirà nel corso del 2022. Se saranno rispettate le tradizionali tempistiche di Netflix per gli annunci dei rinnovi, la conferma del rinnovo di Virgin River 4 dovrebbe arrivare all’incirca un mese e mezzo dopo l’uscita della terza stagione, prevista per il 9 luglio 2021 in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.