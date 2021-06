Ultima Gara con Raoul Bova e Manuel Bertuzzo è il docufilm in onda oggi, 3 giugno, su Canale5 portando sullo schermo una lezione di vita e di nuoto destinata alla famiglia ma, soprattutto, ai giovani, poco abituati a sacrificio e lotta. Al centro del film la storia di cinque atleti che, tra incertezze e paure, decidono di mettersi in gioco per superare se stessi con quello che solitamente nei grandi kolossal diventa un viaggio, un’impresa da compiere.

Anche in questo caso è lo stesso ma con la differenza che la missione sarà compiuta da Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino, i protagonisti del docufilm “Ultima gara” in onda in prima tv assoluta proprio questa sera, quasi a sorpresa, dopo due anni dalle riprese.

Alla regia de “Ultima gara” ci sono Marco Renda, per quella che Bova ha definito la parte tecnica, e poi lui stesso, l’attore che si è fatto carico degli atleti che ha messo insieme e che erano alle prime armi davanti alle telecamere. Lo stesso sarà poi davanti alla macchina da presa ed è anche alla firma del soggetto, nella sceneggiatura, come interprete e in veste di produttore, con la sua RB Produzioni.

Al centro del racconto, il coraggio di chi non si arrende mai, uno stile di vita che spesso è legato a doppio filo con lo sport e, in questo caso, il nuoto. Nota comune tra i protagonisti sarà la loro amicizia mentre l’evento cardine è la loro decisione di tornare a gareggiare, alla ricerca di una rinascita che solo lo sport, con i suoi valori, può donare. Ma la strada per raggiungere l’obiettivo è in salita.

L’ombra di un crimine potrebbe distruggere i sogni di uno di loro, il più giovane, Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore finito colpito da un proiettile mentre si trovava all’esterno di un locale insieme alla sua fidanzata Martina. La sua vita è cambiata e questa sera scopriremo anche in che modo.