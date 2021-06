Torna in onda Viaggio nella Grande Bellezza in tv. Il programma culturale condotto da Cesare Bocci era stato sospeso lo scorso gennaio per un calo di ascolti.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico registrato con la prima puntata, andata in onda il 18 dicembre 2019 (share del 12,4%), il viaggio alla scoperta delle meraviglie della nostra Penisola è ripartito in quarta nel mese di dicembre 2020 con uno speciale dedicato alla Natività.

Nonostante l’attore Cesare Bocci sia convincente nei panni di divulgatore scientifico, Viaggio nella Grande Bellezza non è riuscito però a bissare il successo della puntata di lancio, fermandosi a uno share dell’8,8%. Numeri troppo bassi per Canale 5, che puntava a portare un po’ di cultura in casa Mediaset per rispondere a Rai1 e ad Alberto Angela. Ciò non è bastato.

Quanto torna quindi Viaggio nella Grande Bellezza in tv? Le ultime due puntate andranno in onda il 10 e 17 giugno. Nella quinta, Cesare Bocci ci porterà a Torino, mentre nell’appuntamento conclusivo è previsto un viaggio nel Medioevo tra Assisi e Orvieto. La programmazione delle nuove puntate è quindi fissata in queste due date, salvo variazioni.

In onda dal 2019, Viaggio nella Grande Bellezza è un programma a cura di Giuseppe Feyles, ed è ideato e condotto da Cesare Bocci. Il programma è realizzato e prodotto da RTI in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, ed è scritto da Umberto Broccoli, Patrizia Cavalieri e Anna Pagliano. La regia è affidata a Roberto Burchielli, la fotografia è affidata a Giggi Martinucci e a Marcello Montarsi, mentre i costumi sono affidati a Donatella Raggetti. La produzione è affidata a Maurizio Rasio (RealLife Television), Monica Paroletti (Mediaset), Marco Olivari e Mauro Cagnina, mentre la produzione esecutiva è affidata a Matteo Baroni (RealLife Television) Barbara Jatta e Georg Gänswein collaborano nel programma.