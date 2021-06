Tiziano Ferro torna a Latina dopo un anno di assenza. Il cantante è infatti rimasto bloccato in America a causa della pandemia covid-19 e ha potuto fare ritorno in Italia solo negli scorsi giorni.

Tiziano Ferro ha trascorso lontano dall’Italia anche lo scorso Natale, il primo che non ha passato con la sua famiglia a Latina, ma con la sua nuova famiglia in America. L’artista si è infatti sposato con Victor Allen lo scorso anno e ha trascorso il primo Natale in America con lui, in una nuova quotidianità che lo ha visto però lontano dalla sua famiglia di origine.

A Natale, Tiziano Ferro non ha potuto fare il tradizionale pranzo con suo padre, sua madre e suo fratello, a casa a Latina, dove ha fatto ritorno solo di recente, accompagnato dal marito.

“Abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”, le parole dell’artista che sui social condivide il suo viaggio, dall’aeroporto americano agli abbracci in casa.

Nel video di Tiziano, una serie di abbracci e foto tra amici e parenti, persone che non vedeva da oltre un anno strette al cuore in un abbraccio, con mascherina di protezione individuale. Gli abbracci ai genitori e agli amici di vecchia data, qualche foto tra le strade del centro città e le esperienze di questo ultimo anno lontano da casa che si è concluso con la collaborazione con i Sotttotono.

Un video emozionante che mostra un Tiziano Ferro particolarmente emozionato di poter fare ritorno nella sua città Natale dopo più di 12 mesi lontano da quella che sarà sempre “casa”.

Tiziano Ferro torna a Latina: