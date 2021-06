Il Samsung Galaxy Z Flip 3 è atteso per luglio o agosto, proprio come il Samsung Galaxy Z Fold 3. Ice universe ha quest’oggi fornito nuove indicazioni sul pieghevole a conchiglia, la cui prima versione fu lanciata nel febbraio 2020, riscuotendo anche un certo successo. Il leaker, in genere sempre molto affidabile nelle proprie previsioni, ha divulgato alcune immagini render del presunto Samsung Galaxy Z Flip 3, che presenterà un display interno con cornici spesse meno di 3,8mm, ed i bordi della scocca più squadrati di quanto non fossero le precedenti generazioni, al contrario più arrotondati.

Galaxy Z Flip3 <3.8mm bezel pic.twitter.com/ekGHx8Aq6r — Ice universe (@UniverseIce) June 2, 2021

Non sono stati resi noti altri dettagli relativamente alla scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Flip 3, né tanto meno per quanto riguarda il prezzo di vendita, che tuttavia dovrebbe essere compreso tra i 990 ed i 1199 dollari, e dunque leggermente inferiore rispetto alle due versioni disponibili attualmente sul mercato. Il device, in base alle precedenti indiscrezioni, monterà probabilmente il processore Snapdragon 888, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna ed uno schermo esterno da 1.83 pollici (più grande, quindi, rispetto a quello da 1.1 pollici dei modelli che lo hanno preceduto). Il panello interno corrisponderà ad un Dynamic AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ (in questo senso non dovrebbe cambiare nulla rispetto alle passate generazioni), forse con frequenza di refresh rate a 120Hz.

Come vi dicevamo, il Samsung Galaxy Z Flip 3 dovrebbe essere presentato insieme al Samsung Galaxy Z Fold 3 il prossimo mese di agosto, in quello che fino all’anno scorso era stato l’appuntamento dedicato alla serie Note, che tuttavia potrebbe presto essere riproposta, magari già nel 2022 (ve ne abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo dedicato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.