Sono in molti a chiedersi quando uscirà il Huawei P50 oggi 3 giugno. Non a torto, dopo l’evento Huawei di ieri 2 giugno in cui si attendeva proprio il lancio della serie top di gamma. In realtà, nel corso del keynote ufficiale è stato proposto un video teaser con protagonista proprio il successore del Huawei P40. Si è trattato di una sorta di anteprima per stuzzicare l’appetito hi-tech di tanti potenziali acquirenti con sporadici ma indicativi dettagli a favore di pubblico.

Nel video riportato al termine di questo articolo, a partire dal minutaggio di un ora e 57 minuti della riproduzione ci sono i momenti fatidici dedicati proprio al Huawei P50. In particolar modo, in effetti, viene svelato il design ricercato della nuova ammiraglia (probabilmente nel modello Pro). In particolar moco ci si focalizza sulla cover posteriore con l’ampio comparto a fotocamera raccolto un una forma ellittica. Al suo interno, due ulteriori sezioni circolari includono i sensori in numero ancora non definito.

Dato un primo sguardo ufficiale proprio al Huawei P50, quanto ne sappiamo della data di presentazione di tutta la nuova serie premium? Yu Chengdong (Richard Yu), CEO di Huawei Consumer Business Group ha chiarito che alcuni problemi (probabilmente di approvvigionamento di componenti hardware in un periodo ancora contrassegnato dalla pandemia Covid-19, non hanno reso possibile stabilire una data di lancio dei device. Allo stesso tempo, sempre il massimo rappresentante del noto brand ha parlato di lancio entro la primavera. Considerando la corrente stagione agli sgoccioli è dunque ipotizzabile un nuovo evento dedicato entro il prossimo 21 giugno. Difficile poi stabilire se la conseguente commercializzazione dei top di gamma avverrà contestualmente al prossimo keynote o in un momento successivo. Allo stesso tempo, sono messe in dubbio sufficienti scorte in ogni parte del mondo, compresa nella nostra stessa Europa. Quello che è certo invece è che i device giungeranno con Harmony OS a bordo.