La Xiaomi Mi Band 6 sta conquistando il pubblico: le vendite del braccialetto intelligente vanno a gonfie vele. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, Zeng Xuezhong, Vice Presidente di Xiaomi Group e Presidente di Mobile Phone Division, ha fatto sapere su Weibo che la smart-band ha toccato quota 3 milioni di unità spedite (cosa non da poco considerando che l’accessorio è sul mercato solo da un paio di mesi). Del resto, ci aspettavamo un successo simile, dal momento che parliamo di un dispositivo completo e dal prezzo competitivo.

La Xiaomi Mi Band 6 include uno schermo AMOLED da 1.56 pollici con risoluzione di 486 x 152 pixel e design edge-to-edge. A bordo troviamo la connettività Bluetooth 5.0, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e della qualità del sonno, la rilevazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, l’impermeabilità per poterla utilizzare anche in piscina per le sessioni di nuoto, una batteria da 125mAh in grado di coprire un’autonomia di almeno 14 giorni con un solo ciclo di ricarica (la clip magnetica consentirà di ricaricare il braccialetto intelligente senza doverlo estrarre dal cinturino, cosa che, invece, era richiesta per le generazioni precedenti), il tutto contenuto in un peso di 12,8 gr. Chi vuole, può acquistare la Xiaomi Mi Band 6 anche in Italia, dove viene venduta al prezzo di 44,99 euro (da listino originale).

Naturalmente, ci sono offerte online che consentono di trovare il prodotto a meno, nonostante il risparmio non sarà poi da perdere la testa. Amazon, per esempio, propone la Xiaomi Mi Band 6 a 40,75 euro (seppur venduta e spedita da terzi), con spedizione gratuita e disponibilità immediata (il dispositivo arriverà a casa trovare tra il 24 giugno ed il 6 luglio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.