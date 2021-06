Nel 2019 la possibile reunion delle Hole si era materializzata in uno scatto misterioso postato sui social da Courtney Love. La foto inquadrava i 3 dei 4 componenti della band di Violet, con Melissa Auf Der Maur al basso, Patty Schemel alla batteria e la vedova di Kurt Cobain alla voce. All’appello mancava il chitarrista Eric Erlandson, e per questo compariva il tag a Eden Galindo degli Eagles Of Death Metal.

Lo scatto era scomparso poco dopo, ma i fan avevano fatto in tempo a scaricarlo e a riproporlo sui social. Cosa bolliva in pentola? Courtney aveva aggiunto l’hashtag #rehearsals, ovvero “prove”. I rumors su una riunione delle Hole erano esplosi. Oggi, tuttavia, l’attesa è finita. Courtney Love ha parlato con Vogue e ha negato tale possibilità.

La voce di Malibu ha concluso una serie di video dal titolo Bruises Of Roses nei quali esegue alcune cover dei suoi brani preferiti insieme alla chitarrista Juliette Jackson dei Big Moon. Il suo nuovo impegno musicale ha fatto scattare la domanda. Keaton Bell le ha chiesto se ci sarà una reunion delle Hole ed ecco la risposta di Courtney:

“No, assolutamente no. E voi, ragazzi, dovete accettarlo. Il nostro vecchio manager Peter Mensch mi chiama una volta all’anno per chiedere una reunion: ‘Ehi, sto solo facendo il mio dovere come faccio con Jimmy Page [dei Led Zeppelin]’. Questo mi onora, ma non succederà”.

“Statece”, in poche parole. Tuttavia Courtney rassicura sui rapporti rimasti con gli ex componenti: il contatto con Melissa Auf Der Maur è sempre amichevole e stretto, ma c’è un problema con Eric Erlandson: “Credo stia per diventare monaco in Giappone, qualcosa del genere”, riferisce la rockstar.

Nessun futuro nemmeno da solista? Courtney risponde anche a questo:

“Sì e no. Non faccio molti dischi, quindi chissà quando finirò il prossimo. Ho nuove canzoni ma me ne servono altre quattro per fare un album, quindi ci sto lavorando. Non ho fatto un disco in dieci anni, quindi ogni singola canzone deve contare, sai? Ma sono tutte scandalosamente buone. Sono finalmente in grado di riflettere su cosa voglio fare e chi voglio essere per registrare cose che siano all’altezza del mio livello attuale”.

Dopo l’ultimo disco Celebrity Skin (1998) e l’esibizione del 13 aprile 2012 a Brooklyn, dunque, non avremo alcuna reunion delle Hole, non in questa vita e probabilmente nemmeno nella prossima: il tono di Courtney Love è perentorio e nel suo stile invita i fan a rassegnarsi. Potrebbe esserci, tuttavia, un disco solista come da lei riferito a Vogue, tra una cover e l’altra.