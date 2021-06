Nanni Moretti canta Mahmood e il rapper apprezza. Accade su Instagram, dove il regista romano ha documentato i preparativi delle attrici del suo film Tre Piani nell’attesa della convocazione al Festival di Cannes.

Prima di lui, infatti, vediamo Alba Rohrwacher, Margherita Buy, Elena Lietti e Denise Tantucci cimentarsi nel canto mentre si provano l’abito, si truccano e si guardano allo specchio. L’ultimo a comparire è proprio il regista, che chiude il video. La canzone scelta dai personaggi del filmato è ovviamente Soldi, il successo sanremese di Mahmood che ha decretato la vittoria al Festival di Sanremo 2019.

Mahmood ha ricondiviso il video del regista di Caro Diario nelle stories su Instagram, apponendo un cuore per ringraziare Nanni Moretti per l’inaspettato tributo. Non c’entrano le doti canore né la performance: il video è simpatico e per questo sta ottenendo un grande successo in termini di interazioni, commenti e condivisioni. La didascalia della clip in cui Nanni Moretti canta Mahmood recita: “La sera della prima”.

Tre Piani è un film tratto dal romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo e la nuova opera del regista romano sarà nelle sale a partire dal 23 settembre. La trama è ambientata in Italia, diversamente da quella originale del libro che invece è ambientata a Tel Aviv. Come il titolo suggerisce, Tre Piani racconta le vicende di tre famiglie residenti in appartamenti differenti dello stesso condominio.

Il successo di Mahmood continua: il rapper romano sta per lanciare Ghettolimpo, il secondo album in studio dopo Gioventù Bruciata. Nell’ultimo anno la voce di Soldi ha lavorato a lungo per concludere un disco concettuale. Ghettolimpo è un mondo fatto di eroi in carne e ossa, che arrivano dalla strada e che sono ben lontani dagli dei onnipotenti e irraggiungibili. Con questo schema Alessandro Mahmoud offre uno spaccato della vita vera e dell’attualità.

Di seguito il video in cui Nanni Moretti canta Mahmood.