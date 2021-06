Potrebbe esserci un taglio di memoria quasi illimitato per i vari iPhone 13 che vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi, almeno stando alle notizie raccolte oggi 3 giugno. Nel recente passato ci siamo soffermati su altre questioni relative al comparto hardware di questi modelli, a partire dalla fotocamera. Basti pensare al nostro ultimo approfondimento a tema. Questo mercoledì, però, dobbiamo analizzare il modo in cui Apple intenda fare la differenza anche per quanto concerne lo spazio di archiviazione.

Le ultime sulla memoria quasi illimitata per iPhone 13

Quali sono le ultime indiscrezioni riguardanti il taglio di memoria quasi illimitata per iPhone 13? Un report molto interessante sull’argomento ci arriva direttamente da MacRumors, secondo cui l’intera linea potrebbe includere alcuni modelli, come iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max, proposti al pubblico con spazio di archiviazione fino a 1 TB di memoria interna. Come se non bastasse, la fonte ci dice anche che tutti i modelli della gamma saranno dotati di componenti LiDAR.

Dettaglio non di poco conto quello che arriva in queste ore dall’analista di Wedbush, vale a dire Daniel Ives. L’utilizzo della tecnologia LiDAR è piuttosto limitata allo stato attuale, essendo concepita solo nella fotografia in condizioni di scarsa illuminazione e per la realtà aumentata. Apple si è concentrata molto sullo sviluppo del progetto AR negli ultimi anni e l’espansione dello standard LiDAR a tutti i modelli di iPhone 13 potrebbe rientrare in un discorso allargato, che mira proprio a fare un ulteriore step nel suo percorso di crescita con la realtà aumentata.

Staremo a vedere in quale direzione andranno le indiscrezioni nelle prossime settimane, ma è chiaro che con la nuova serie iPhone 13, Apple punti a dare un segnale chiaro al pubblico. Restate sintonizzati per saperne di più, in attesa di una presa di posizione da parte della mela morsicata.