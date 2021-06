Negli Stati Uniti La Regina del Sud 5 è arrivata all’appuntamento col finale di stagione e dunque al finale di serie: il quinto capitolo del narcodramma americano, adattamento della fortunata telenovela La Reina del Sur, termina il 9 giugno con la messa in onda dell’ultimo episodio sul canale via cavo di NBCUniversal USA Network.

Attenzione Spoiler!

L’ultimo episodio de La Regina del Sud 5 si intitola proprio El Finale (La Fine) e vedrà Pote, Kelly Anne e James cercare di far perdere le loro tracce, ma braccati da Devon Finch e Boaz. Il promo si apre con la presunta morte della protagonista Teresa Mendoza, distesa su un letto mortuario in un obitorio: l’episodio dovrà chiarire non solo se è davvero morta o sta soltanto fingendo, ma anche se è stato davvero James, al quale aveva appena confessato il suo amore, a spararle a sangue freddo.

Un finale di stagione, quello de La Regina del Sud 5, che di fatto sarà un tutt’uno coi fatti del nono episodio e che, a giudicare dal promo, darà ampio spazio ai desideri di vendetta del braccio destro e sicario fidato di Teresa: rammaricato di non essere riuscito a proteggerla in vita, Pote potrebbe infatti vendicarne la morte nell’episodio finale e uccidere James una volta per tutte. A meno che il deludente epilogo della storia tra Teresa e James si riveli molto diverso da come appare.

Dato che La Regina del Sud 5 è l’ultima stagione dello show, la sua uscita su Netflix potrebbe avvenire prima del tradizionale anno di attesa che ha caratterizzato la distribuzione sullo streamer fino ad ora. Tendenzialmente, la stagione dovrebbe arrivare nella primavera 2022, prima su Netflix UK e USA e poi nel resto del mondo, ma visto che si tratta dell’ultimo capitolo e che non ci saranno altre stagioni da promuovere o anticipare, nei prossimi mesi Netflix potrebbe sorprendere il pubblico con un rilascio anticipato dei dieci episodi finali.