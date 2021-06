Dobbiamo fare i conti con la nuova bufala relativa alla borsa Hermes in regalo oggi 3 giugno, in relazione alla presunta celebrazione del 184esimo anniversario dell’azienda. Si tratta sostanzialmente di un messaggio WhatsApp, che per certi aspetti ricorda un po’ il noto SMS ING Direct, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. In entrambi i casi, infatti, le due aziende sono del tutto inconsapevoli ed ignare di quello che sta avvenendo, considerando il fatto che soggetti terzi malintenzionati stanno provando a mettere in discussione la nostra sicurezza.

Borsa Hermes in regalo per la celebrazione 184esimo anniversario: solo una bufala

La cosa può ingannare, sotto alcuni punti di vista. L’azienda in questione, infatti, è stata creata per davvero nel 1837 da Thierry Hermès. Dunque, effettuando una ricerca superficiale in rete, si potrebbe pensare che l’effettiva celebrazione del 184esimo anniversario possa in qualche modo confermare l’autenticità dell’iniziativa con la borsa Hermes in regalo. Le cose non stanno così, anche perché andando a visitare il sito ufficiale si scopre che non ci sia traccia della notizia.

Altre fonti hanno poi confermato la fake news relativa alla catena WhatsApp, come nel caso di Bufale. Dunque, occorre fare molta attenzione al messaggio virale questo giovedì. L’utente viene rimandato in una pagina dove è collocato il solito questionario. Rispondendo a semplici domande, penseremo di aver ottenuto realmente una borsa Hermes dal costo non indifferente, senza sborsare un centesimo. In realtà, una piccola spesa c’è e riguarda la spedizione del prodotto.

All’utente verrà richiesto di inserire i dati della propria carta di credito per ricevere comodamente a casa la borsa Hermes in regalo, grazie alla celebrazione del 184esimo anniversario dell’azienda. Così facendo, però, consegnerete dati sensibili agli hacker. La truffa diventerà effettiva ed involontariamente alimenterete la catena con un messaggio automatico ai vostri contatti. Tenete gli occhi aperti.